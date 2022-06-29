МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" сообщила об открытии Ферсманского газоконденсатного месторождения в Калмыкии с запасами 22,3 миллиарда кубометров газа и 2,8 миллиона тонн конденсата. Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

По данным компании, дочернее общество "Татнефти" АО "Калмнефтегаз" получило свидетельство об открытии Ферсманского газоконденсатного месторождения в Юстинском районе Калмыкии. Геологические запасы газа месторождения составляют порядка 22,3 миллиарда кубометров газа и 2,8 миллиона тонн конденсата.

"Продолжаются геологоразведочные работы. Добыча не раньше 2025-2026 года", — сообщили представители "Татнефти".