"Татнефть" открыла Ферсманское месторождение в Калмыкии с запасами 22,3 миллиарда кубометров газа
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" сообщила об открытии Ферсманского газоконденсатного месторождения в Калмыкии с запасами 22,3 миллиарда кубометров газа и 2,8 миллиона тонн конденсата.
По данным компании, дочернее общество "Татнефти" АО "Калмнефтегаз" получило свидетельство об открытии Ферсманского газоконденсатного месторождения в Юстинском районе Калмыкии. Геологические запасы газа месторождения составляют порядка 22,3 миллиарда кубометров газа и 2,8 миллиона тонн конденсата.
"Продолжаются геологоразведочные работы. Добыча не раньше 2025-2026 года", — сообщили представители "Татнефти".
https://1prime.ru/gas/20220629/837326415.html
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