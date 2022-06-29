МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Представитель Минэкономики Германии заявил, что страна продолжает переговоры с Канадой по вопросу о турбинах для "Северного потока", деталей не сообщается. В Германии оценили идею установки "предельных цен" на российскую нефть

Чиновник сообщила, что стороны продолжают переговоры, но не может в настоящий момент привести деталей о том, что происходит в рамках этого обмена.