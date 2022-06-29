2022-06-29T12:54:00+03:00
2022-06-29T13:20:29+03:00
2022-06-29T12:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220629/837326695.html
Германия продолжит переговоры с Канадой по турбинам для "Северного потока"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Представитель Минэкономики Германии заявил, что страна продолжает переговоры с Канадой по вопросу о турбинах для "Северного потока", деталей не сообщается. Чиновник сообщила, что... ПРАЙМ, 29.06.2022
энергетика, новости, газ, германия, канада, северный поток
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
https://1prime.ru/oil/20220627/837301214.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Представитель Минэкономики Германии заявил, что страна продолжает переговоры с Канадой по вопросу о турбинах для "Северного потока", деталей не сообщается.
Чиновник сообщила, что стороны продолжают переговоры, но не может в настоящий момент привести деталей о том, что происходит в рамках этого обмена.