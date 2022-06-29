Госдума одобрила конвертацию купленных за рубежом российских бумаг
Госдума приняла закон о конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции и облигации
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который вводит конвертацию по требованию инвестора ценных бумаг российских эмитентов, торгующихся на зарубежных рынках в виде депозитарных расписок, в акции и облигации РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Отмечается, что проект направлен на решение проблемы с получением россиянами доходов по таким ценным бумагам в условиях антироссийских санкций. Согласно документу, принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги будет производиться по требованию купивших их российских инвесторов. Вместе с тем закон устанавливает правила работы инфраструктуры, которая будет вести учет таких бумаг и операций по ним.
Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее выразил обеспокоенность тем, что действия недружественных государств приводят к ситуации, когда эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям — резидентам РФ. По его словам, такое положение становится все более масштабным и "отчасти угрожающим финансовой стабильности".
https://1prime.ru/gas/20220629/837327247.html
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