МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который вводит конвертацию по требованию инвестора ценных бумаг российских эмитентов, торгующихся на зарубежных рынках в виде депозитарных расписок, в акции и облигации РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Госдума расширила возможности льготного погашения ипотеки многодетными

Отмечается, что проект направлен на решение проблемы с получением россиянами доходов по таким ценным бумагам в условиях антироссийских санкций. Согласно документу, принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги будет производиться по требованию купивших их российских инвесторов. Вместе с тем закон устанавливает правила работы инфраструктуры, которая будет вести учет таких бумаг и операций по ним.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее выразил обеспокоенность тем, что действия недружественных государств приводят к ситуации, когда эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям — резидентам РФ. По его словам, такое положение становится все более масштабным и "отчасти угрожающим финансовой стабильности".