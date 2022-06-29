МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. По сообщению газеты El Pais, Испания и Марокко запустили механизм перекачки газа в североафриканскую страну, лишившуюся поставок "голубого топлива" из Алжира. Испания продлила антикризисный декрет с бюджетом в девять миллиардов евро

Отмечается, что подача газа через трубопровод "Магриб-Европа" возобновилась во вторник, но теперь подача газа осуществляется с севера на юг. Схема транзита выглядит следующим образом: неназванная иностранная компания закупает сжиженный природный газ (СПГ) и доставляет на танкерах на испанские предприятия. Испанская сторона регазифицирует доставленное сырье и направляет его через трубопровод в Марокко, передает издание.