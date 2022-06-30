МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Алжирское государственное нефтегазодобывающее предприятие Sonatrach изучает варианты повышения цен на газ для европейских покупателей, передает Reurets, ссылаясь на источники. Financial Times: Евросоюз может потерять еще один источник газа

"Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", — рассказали агентству собеседники.

По их данным, компания обдумывает разные варианты. Один из них предполагает частичную привязку к спотовым ценам на топливо в контрактах, которые исторически были привязаны к стоимости нефти Brent.

Уточняется, что повышение цен затронет покупателей в Европе, которые получают газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии. В Британии начали готовиться к прекращению поставок газа из России

Стоимость газа на европейском рынке в начале марта обновляла максимумы четыре дня подряд на опасениях за возможный запрет на ввоз российских энергоресурсов. Исторический рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, что на 275% выше котировок 23 февраля. После этого цены перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти и газа. Предприятие является крупнейшим не только в Алжире, но и во всей Африке.