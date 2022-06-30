МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через украинскую территорию в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 30 июня. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. СМИ: алжирская Sonatrach ищет способ поднять цены на газ для Европы

По его словам, "Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 30 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.