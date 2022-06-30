Молдавия начнет закупать российский газ по повышенной цене
Цены на российский газ для Молдавии вырастут в июле на 11% – до 980 долларов за тысячу кубов
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КИШИНЕВ, 30 июн — ПРАЙМ. Молдавия в июле будет закупать газ у России по цене в 980 долларов за тысячу кубических метров, то есть цены вырастут более чем на 11% относительно текущего месяца, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"По предварительным расчетам, июльская закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 980 долларов США за тысячу кубометров", — написал он в Telegram.
При этом сейчас Кишинев покупает тысячу кубометров российского топлива за 880 долларов.
"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но с условием полной и своевременной оплаты текущих платежей.
https://1prime.ru/gas/20220630/837339534.html
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