КИШИНЕВ, 30 июн — ПРАЙМ. Молдавия в июле будет закупать газ у России по цене в 980 долларов за тысячу кубических метров, то есть цены вырастут более чем на 11% относительно текущего месяца, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. СМИ: алжирская Sonatrach ищет способ поднять цены на газ для Европы

"По предварительным расчетам, июльская закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 980 долларов США за тысячу кубометров", — написал он в Telegram.

При этом сейчас Кишинев покупает тысячу кубометров российского топлива за 880 долларов.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но с условием полной и своевременной оплаты текущих платежей.