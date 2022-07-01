Deutsche Bank пообещал Германии всплеск инфляции без российского газа
В Deutsche Bank предсказали Германии всплеск инфляции без поставок российского газа
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Аналитики крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank предсказали Германии всплеск инфляции без поставок российского газа, сообщает Bloomberg.
По мнению банкиров, если вопрос отключения газа не решится в ближайшие недели, в стране могут участиться перебои в энергоснабжении со значительными негативными последствиями для экономического роста.
Сокращение поставок в ФРГ российского газа по "Северному потоку" на 60% стало, по выражению аналитиков Deutsche Bank, "большим негативным шоком". При этом в банке утверждают, что постоянный дефицит "голубого топлива" "повысит риск неминуемой рецессии" в стране.
https://1prime.ru/gas/20220701/837352706.html
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