МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Американский завод сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG ожидает, что частично возобновит свою работу после аварии только в октябре и нацелен на полное восстановление к концу года, сообщила компания-оператор предприятия. Россия увеличила производство СПГ в январе-мае на 9%

В середине июня Freeport LNG объявила, что завод будет закрыт после взрыва и пожара, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. После этого сообщения биржевая цена газа в Европе взлетела на 20%.

"В настоящее время предполагается, что частичные операции сжижения будут возобновлены в начале октября 2022 года. С началом таких операций мы ожидаем, что сможем осуществлять практически большую часть производства при базовой загрузке. В настоящее время мы по-прежнему нацелены на возвращение к полному производству к концу года", — сообщает Freeport LNG.

Компания Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. Завод может перерабатывать до 2,1 миллиарда кубических футов природного газа в сутки (bcfd) и при полной мощности экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного газа в год (MTPA). По данным управления энергетической информации США (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт СПГ из США достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.