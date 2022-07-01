МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Спрос со стороны Европы на алжирский газ по более высоким ценам, чем заложено в существующих долгосрочных контрактах, сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на газ в Европе выросли почти на 4%

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что алжирская государственная нефтегазовая Sonatrach обдумывает новые варианты для повышения цен на газ для покупателей из Европы — компания рассматривает несколько опций, включая частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent. Sonatrach пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz, включая Naturgy, Cepsa и Endesa в Испании, Engie во Франции и Galp в Португалии.

"Вопрос о том, возможно ли это, лежит исключительно в юридической плоскости и зависит от того, как оформлены действующие контракты. Спрос по более высоким ценам будет", — сказал агентству эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

С ним согласен и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "У Алжира, да и других поставщиков, сейчас будет очень сильная переговорная позиция по контрактам с европейцами, так как те воюют с основным поставщиком (Россией — ред.), и каждый кубометр у них на счету", — заявил эксперт.

При этом директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова объяснила, что по итогам 2021 года импорт алжирского газа в Европу составил 42,6 миллиарда кубометров, это всего 7% потребностей региона, или 11% импорта. "Но в текущих условиях дефицита газа, при необходимости заполнять хранилища, это критически важные для Европы объемы", — отметила она.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Белова также рассказала, что любой долгосрочный контракт предусматривает процедуру пересмотра ряда параметров соглашения раз в несколько лет. Кроме того, если рыночная конъюнктура меняется значительно, то стороны могут инициировать пересмотр параметров сделки в любое время. Поэтому повышение цен за счет пересмотра формулы их расчета не будет нарушать условия контракта. При этом изменить ценовые условия в одностороннем порядке Алжир не сможет, но при недостижении договоренностей каждая из сторон может обратиться в арбитраж.

Эксперт отметила, что включение спотовой составляющей в формулу цены газа соответствует современным трендам в ценообразовании. Тем более, что Алжир — единственный поставщик трубопроводного газа, который еще к этому не перешел. "Думаю, что европейские компании не будут принципиально против включения спотовых индексов в формулу, особенно с учетом того, что в случае с "Газпромом" именно они настаивали на этой ценовой составляющей", — заключила Белова.

ВЫГОДА ДЛЯ АЛЖИРА

В начале марта газовые котировки на бирже в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Сейчас котировки держатся чуть ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, что тоже в разы выше среднеисторической цены.

Эксперты ожидают, что благодаря ралли на рынке всех энергоносителей к концу года доходы Алжира от их продажи вырастут до 50 миллиардов долларов по сравнению с 35,4 миллиарда в 2021 году. Но если бы цены на газ из страны зависели от биржевых котировок на него в Европе, очевидно, эта цифра была бы значительно больше.