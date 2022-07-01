МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 1 июля. Прогнозы и комментарии. Разочарование из-за Газпрома

По его словам, "Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 1 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, отметил Куприянов.