МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растет, поставки за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%, сообщил "Газпром".

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%", — написала компания в своем Telegram-канале.