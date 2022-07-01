Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос за первое полугодие
"Газпром": экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4% за первое полугодие
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растет, поставки за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%, сообщил "Газпром".
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%", — написала компания в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/gas/20220701/837357064.html
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