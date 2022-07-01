МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко признался в том, что один из его страхов — это то, что у него не будет за плечами поддержки от западных политиков. Он обратился к европейским лидерам с призывом "быть сильными перед лицом экономической боли". Об этом сообщает The Financial Times. Times: британские власти планируют снизить НДС из-за роста цен

Издание цитирует Витренко, который заявил, что отказ Евросоюза от российского "голубого топлива" обрекло бы континент на "экономические мучения".

Financial Times напоминает, что до принятия антироссийских мер его импорт составлял около трети всего импорта стран Евросоюза.

Витренко отметил, что европейские лидеры все еще опасаются повышения цен и рецессии, что "крайне лимитирует" их готовность принимать еще более жесткие санкции против России. Он добавил, что опасается, что такие страхи вынудят их уменьшить поддержку Украины.

Глава "Нафтогаза" также выразил мнение, что Запад вовсе не так беспощаден в своем стремлении наложить санкции на Москву, как ему следовало бы.

Тем не менее, в том случае, если Евросоюз уменьшит закупки энергоносителей из России, то и сама Украина сама лишится до шести миллиардов кубометров природного газа. А это, отмечает издание, почти четверть прошлогоднего потребления по стране.