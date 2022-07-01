МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики Германии Беате Барон сообщила, что темпы заполнения газохранилищ в стране снизились, но закачка продолжается. Reuters: в Германии могут ввести специальный сбор с потребителей газа

По словам Барон, уровень заполненности газохранилищ составляет примерно 61%. Темпы заполнения в последние дни снизились.

Она отметила, что ситуация остается напряженной, заполнение хранилищ из других источников продолжается, оно усложняется по мере увеличения цен, поэтому потребовались дополнительные 15 миллиардов евро.