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В Германии снизились темпы заполнения газохранилищ
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Представитель министерства экономики Германии Беате Барон сообщила, что темпы заполнения газохранилищ в стране снизились, но закачка продолжается. По словам Барон, уровень... ПРАЙМ, 01.07.2022
энергетика, новости, газ, германия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики Германии Беате Барон сообщила, что темпы заполнения газохранилищ в стране снизились, но закачка продолжается.
По словам Барон, уровень заполненности газохранилищ составляет примерно 61%. Темпы заполнения в последние дни снизились.
Она отметила, что ситуация остается напряженной, заполнение хранилищ из других источников продолжается, оно усложняется по мере увеличения цен, поэтому потребовались дополнительные 15 миллиардов евро.