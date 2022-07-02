Правительство Германии решило взимать сбор со всех потребителей газа
Reuters сообщило о решении правительства Германии взимать сбор со всех потребителей газа
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Немецкое правительство планирует взимать сбор со всех потребителей газа, чтобы поддержать поставщиков "голубого топлива" в условиях прогрессирующего роста цен на поставки газа, сообщило информагентство Reuters.
https://1prime.ru/gas/20220702/837366256.html
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