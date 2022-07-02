МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Немецкое правительство планирует взимать сбор со всех потребителей газа, чтобы поддержать поставщиков "голубого топлива" в условиях прогрессирующего роста цен на поставки газа, сообщило информагентство Reuters. В Германии снизились темпы заполнения газохранилищ