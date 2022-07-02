МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда кубометров, поделился мнением с РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. "Северный поток" остановят для планового обслуживания с 11 по 21 июля

"Если в мае по газопроводу было прокачано 5,4 миллиарда кубометров, а в июне лишь 3,2 миллиарда кубометров, то по итогам июля можно ожидать дальнейшего снижения – до порядка 1,3 миллиарда кубометров. Это, вероятно, станет причиной замедления темпов закачки в ПХГ относительно текущего уровня", – отметил он.

Сейчас прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне около 64 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня.

"Газпром" снизил поставки по газопроводу с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Кроме того, с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил проведение техобслуживания.

Остановка магистрали – главного сейчас маршрута поставок российского газа – может усугубить нехватку газа на европейском рынке и привести к росту биржевых цен.