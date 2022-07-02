МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В Германии ситуация с поставками газа все так же остается сложной. Вот почему местному населению следует быть готовыми к серьезному росту тарифов. Об этом рассказал глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

Мюллер рассказал, что Россия в последнее время сократила поставки по "Северному потоку" на 60%, и он выразил уверенность, что причиной тому стали вовсе не технические проблемы. Он напомнил о том, что техобслуживание трубопровода, которое занимает порядка десяти дней, проводится каждое лето, однако сейчас это вызывает волнение у тысяч промышленных предприятий.

Он признался, что не уверен, станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом.

Мюллер также дал прогноз ценам на газ для потребителей. По его мнению, текущее положение с "Северным потоком" может увеличить цены как минимум в три раза, и здесь сложно предсказать, что может произойти дальше.

"Из-за сложившейся ситуации большая часть населения будут испытывать трудности из-за даже минимального подорожания энергоресурса. Немцев ожидает шок,

когда они получат оповещения от поставщиков". Мюллер подчеркнул, что правительству нужно сделать соответствующие шаги для облегчения положения рядовых граждан.