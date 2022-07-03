МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ряд западных стран в обход собственных санкций закупают российскую нефть, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
С одной стороны, европейские страны, по словам сенатора, заявляют, что Запад не нуждается в поставках российских энергоресурсов, с другой, эти страны продолжают их закупать: Польша покупает российских газ у Германии по реверсу, а Финляндия и Франция — в виде СПГ.
"Как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием "индийской нефти", которой нет в природе, за тем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля", — написал Пушков.
https://1prime.ru/gas/20220703/837369381.html
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