МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ряд западных стран в обход собственных санкций закупают российскую нефть, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Сенатор предупредил о "мясорубке" при попытке отторгнуть Калининград

С одной стороны, европейские страны, по словам сенатора, заявляют, что Запад не нуждается в поставках российских энергоресурсов, с другой, эти страны продолжают их закупать: Польша покупает российских газ у Германии по реверсу, а Финляндия и Франция — в виде СПГ.

"Как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием "индийской нефти", которой нет в природе, за тем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля", — написал Пушков.