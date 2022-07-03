МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ, утверждает, ссылаясь на информацию финского аналитического центра CREA, немецкая газета Die Welt. Сенатор обвинил страны Запада в плутовстве при покупке российского газа

Как отмечает издание, Франция вышла в лидеры по закупкам российского СПГ в связи с тем, что ей по техническим причинам пришлось приостановить ряд АЭС, что естественным образом привело к сокращению выработки электричества.

Вместе с тем Die Welt напомнила, что с середины июня Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, но при этом у нее, в отличие от Германии, функционируют сразу четыре терминала для приема СПГ.