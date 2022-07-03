Die Welt сообщила, какая страна покупает больше всего российского СПГ
Die Welt признала Францию крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне проблем с АЭС
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ, утверждает, ссылаясь на информацию финского аналитического центра CREA, немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, Франция вышла в лидеры по закупкам российского СПГ в связи с тем, что ей по техническим причинам пришлось приостановить ряд АЭС, что естественным образом привело к сокращению выработки электричества.
Вместе с тем Die Welt напомнила, что с середины июня Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, но при этом у нее, в отличие от Германии, функционируют сразу четыре терминала для приема СПГ.
https://1prime.ru/gas/20220703/837369652.html
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