БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации.
"Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", — сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.
Ранее такая идея высказывалась в статье онлайн-издания Spiegel. Власти Германии отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
https://1prime.ru/gas/20220704/837377083.html
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