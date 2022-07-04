БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

"Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", — сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.

Ранее такая идея высказывалась в статье онлайн-издания Spiegel. Власти Германии отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".