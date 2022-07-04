МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. У ЕС нет варианта полной замены российского газа на ближайшую зиму, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". СМИ узнали о подготовке немецких банков к кризису

Он добавил, что европейские страны и сами это признают.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.