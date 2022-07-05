МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В Европе жалуются на невезение в энергетической войне с Россией. Об этом сообщает британское издание The Economist. Die Welt: в Германии спрогнозировали "битву за газ" в Европе

Отмечается, что лидеры стран G7 28 июня заявили о намерении искать новые способы ограничения цен на российские нефть и газ. Кроме того, Европа теряет объем поставок "голубого топлива" из-за закрытия предприятия по сжижению газа в Фрипорте, сша, а также снижения транзита через "Северный поток". Такая ситуация болезненно скажется на европейцах, подчеркнуло издание.

Согласно The Economist, Европа на данный момент располагает 60% газовых запасов, этого количества не хватит для отопления континента предстоящей зимой.