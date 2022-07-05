2022-07-05T12:17:35+03:00

2022-07-05T12:17:35+03:00

2022-07-05T12:17:35+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220705/837384981.html

Песков сообщил об отсутствии решений о продаже российского СПГ за рубли

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПОКА НИКАКИХ РЕШЕНИЙ О ПРОДАЖЕ РОССИЙСКОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА ЗА РУБЛИ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ — ПЕСКОВ ПРАЙМ, 05.07.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60