Песков: никаких решений о продаже российского СПГ за рубли не принималось
ПОКА НИКАКИХ РЕШЕНИЙ О ПРОДАЖЕ РОССИЙСКОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА ЗА РУБЛИ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/gas/20220705/837384981.html
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ПОКА НИКАКИХ РЕШЕНИЙ О ПРОДАЖЕ РОССИЙСКОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА ЗА РУБЛИ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/gas/20220705/837384981.html
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