МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Германии необходимо начать переговоры по вопросу ввода в работу российского трубопровода "Северный поток — 2" для обеспечения надежных поставок в страну. Такое заявление в беседе с изданием Rheinische Post сделал депутат, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст. The Hill: антироссийские санкции вышли Западу боком

Он считает, что в случае возникновения необходимости, например, на ограниченный временной отрезок, нужно ввести в работу "Северный поток — 2". "Если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", — особо отметил депутат.

Помимо этого он считает, что власти стран ЕС обязаны пересмотреть вопрос энергетических санкций в отношении Москвы: они не дают запланированного эффекта.

"Наоборот, эти меры выгодны России", — добавил он и пояснил, что страна, не смотря на то, что стала продавать меньше сырья, получает выручку от этого в целом выше.

Эрнст напомнил, что власти ФРГ обязаны обеспечить сдерживание цен на ключевые импортируемые энергоносители путем роста объема их поставок. В том числе — за счет наращивания экспорта из России. Он считает, что граждане Германии, как и ее экономика, стали жертвами провального санкционного давления на Россию. По его мнению, в этой ситуации сохранять санкции просто аморально.