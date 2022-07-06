КИШИНЕВ, 6 июл — ПРАЙМ. Руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан в среду в эфире телеканала TV8 прокомментировал процесс подготовки к отопительному сезону. Он заявил, что страна в новом отопительном периоде не останется без газа со стороны инфраструктуры. Но его цена рискует обернуться проблемой, сетует он.

"В Молдавии газовая инфраструктура готова, мы можем получать газ из четырех точек межсетевого взаимодействия, можем получать с Украины, из Румынии, Трансбалканского газопровода и можем подключаться через южный коридор. Риск не в том, чтобы не остаться без газа зимой. Проблема — это сам ресурс, откуда мы его возьмем и по какой цене", — отметил глава газовой компании.

По его словам, компания рассматривает даже вариант покупки газа путем реверса. Что касается вопроса цен — то тут предсказать цену тысячи кубов в условиях непрекращающегося роста цен на бирже сейчас не возьмется никто.

Напомним, что российский экспортер "Газпром" и "Молдовагаз" в октябре 2021 года после долгих переговоров смогли продлить контракт на поставку "голубого топлива" на 5 лет, отсчет начался 1 ноября.

Российская сторона заявляла, что с учетом ситуации в Молдавии решено продлить контракт практически на условиях молдавской стороны как покупателя. Условие со стороны "Газпрома": своевременная 100% оплата текущих платежей.

В июне текущего года Молдавия получила статус кандидата члена Евросоюза.