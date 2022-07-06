"Газпром" ответил на решение Австрии по газохранилищу в Хайдахе
"Газпром" заявил, что владеет лишь 11,11% в газохранилище "Хайдах"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Газпром" после заявления австрийских властей по газохранилищу "Хайдах" отметил, что владеет лишь 11,11% в хранилище, а контрольный пакет в размере 55,55% находится под управлением Германии.
"Информация о структуре владения и управления подземным хранилищем "Хайдах" (Австрия). Владельцы: 11,11% — Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО "Газпром экспорт")…. под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ", — сообщила компания в своем телеграм-канале.
Отмечается, что оставшиеся 33,33% принадлежат австрийской RAG Austria. При этом регулятор ФРГ управляет своей долей в 22,22% через SEFE Securing Energy for Europe (ранее — Gazprom Germania), а остальными 33,33% — через контролируемую ею Wingas.
Оператор газохранилища Astora GmbH контролируется SEFE Securing Energy for Europe и также находится под временным управлением немецкого Федерального сетевого агентства, указал "Газпром".
Ранее в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна передаст принадлежащее "Газпрому" подземное хранилище газа в Хайдахе другим поставщикам, поскольку оно до сих пор не заполнено топливом.
https://1prime.ru/gas/20220706/837398417.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.