МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Европейские компании продолжают готовиться к предстоящей зиме и уже заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) в среднем на 60%, об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Австрия передаст хранилище "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику

Так, средний уровень заполненности ПХГ в Европе на утро 6 июля составил 60,15%, что на 0,36 процентного пункта выше показателей днем ранее. Общий объем закачанного в хранилища газа достиг примерно 65 миллиардов кубометров. При этом темпы закачки пока находятся на уровне средних июньских или выше.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе растет третий день подряд и достигает 14,4%, свидетельствует статистика WindEurope. На прошлой неделе показатель составил в среднем 10,33%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.

Поставки российского топлива по газопроводу "Северный поток" ожидаются на уровне предыдущих дней — около 64,4 миллиона кубометров, следует из данных оператора Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров. Глава Еврокомиссии призвала выработать единый подход по российскому газу

"Газпром" в середине июня снизил прокачку по этому трубопроводу из-за задержек немецкой Siemens с ремонтом газовых турбин. При этом российская компания планирует с 11 по 21 июля остановить поставки по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания. Это может усугубить нехватку газа на европейском рынке, если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты.

Транзит российского газа через территорию Украины в четверг также ожидается на прежнем уровне — 41,1 миллиона кубометров по сравнению с 42,1 миллиона кубометров накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины". На этой отметке показатель держится с конца мая.