КИШИНЕВ, 7 июл — ПРАЙМ. Существуют риски остановки или ограничения поставок российского газа в Молдавию, заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в ходе заседания парламента. МИД заявил о постепенном расширении экспорта российских нефти и газа

"Есть риски, что поставки газа будут ограничены или приостановлены из-за права "Газпрома" в одностороннем порядке разорвать контракт, поскольку Молдавия не выполняла обязательство по проведению аудита", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Кишинев полностью зависит от единственного продавца топлива, поэтому необходимо искать альтернативные источники поставок. Спыну уточнил, что сейчас в молдавских хранилищах запасено примерно 24 миллиона кубических метров газа, этого хватит на месяц потребления в летний период и на неделю — в зимний.

Политик напомнил, что необходимость подготовки альтернативных источников газа обсуждалась еще в 2019 году, когда возникла проблема с транзитом этого энергоресурса через Украину. Кроме того, Кишинев опасается трудностей с поставками топлива из-за возможного повреждения газопровода. Focus: власти Германии оценивают возможность введения квот на расход газа

"Поэтому власти хотят закупить газ, чтобы пополнить резервы, а также договориться о кредите, чтобы иметь возможность экстренно закупить газ, если поставки внезапно прекратятся", — добавил Спыну.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но с условием полной и своевременной оплаты текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

Однако тендер на проведение аудита провалился, и теперь у "Газпрома" есть право в любое время отключить поставки газа в республику.