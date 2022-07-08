МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство Канады решило снять санкции с турбин для "Газпрома" по просьбе ФРГ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники. Посол прокомментировал вопрос возвращения турбин для "Северного потока"

Издание сообщает, что "канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream".

При этом "Европейская правда" отмечает, что Киев выразил недовольство возможным решением канадских властей, которое назвали на Украине "необоснованным и опасным для санкционного режима".