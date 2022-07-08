МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Москва не ведет диалог с Оттавой по вопросу турбин для "Северного потока", рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Европейская правда": Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома"

"Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями", — заявил он.

Замглавы МИД назвал введенные в отношении России санкции "абсолютно произвольными" и нелегитимными. Он подчеркнул, что если оборудование не вернется, Москва будет исходить из того, что "беспредел становится действием, не имеющих никаких пределов".

Издание "Европейская правда" ранее сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство Канады решило снять санкции с турбин для "Северного потока" по просьбе ФРГ.

"Газпром" в середине июня снизил прокачку по этому трубопроводу из-за задержек немецкой Siemens с ремонтом газовых турбин. При этом российская компания планирует с 11 по 21 июля остановить поставки по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания. Это может усугубить нехватку газа на европейском рынке, если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты.