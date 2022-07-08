Песков рассчитывает на рост поставок газа по "Северному потоку" после отправки Канадой турбины
ОТПРАВКА КАНАДОЙ ТУРБИНЫ ПОЗВОЛИТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА ЧЕРЕЗ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/gas/20220708/837425215.html
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ОТПРАВКА КАНАДОЙ ТУРБИНЫ ПОЗВОЛИТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА ЧЕРЕЗ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" — ПЕСКОВ
https://1prime.ru/gas/20220708/837425215.html
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