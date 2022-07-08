БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Канада направила позитивные сигналы по вопросу возвращения турбин для "Северного потока", заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Песков ждет роста поставок газа по "Северному потоку" после возврата турбин

"Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — сказал он.

Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь охарактеризовала переговоры с Оттавой по вопросу турбин как "хорошие и конструктивные" и заявила, что Берлин сейчас отстаивает свою позицию "более усиленно".

Ранее вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду не затягивать решение вопроса с турбиной для "Северного потока", предложив отправить оборудование в Германию, а не в Россию.

В пятницу издание "Европейская правда" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Оттава решила снять санкции с оборудования для газопровода по просьбе ФРГ.

"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" из-за задержек немецкой Siemens с ремонтом газовых турбин. При этом российская компания планирует с 11 по 21 июля остановить поставки по этой трубе из-за планового техобслуживания. Приостановка прокачки может усугубить нехватку газа на европейском рынке, если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты.