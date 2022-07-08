БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Канада направила позитивные сигналы по вопросу возвращения турбин для "Северного потока", заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)

Песков ждет роста поставок газа по "Северному потоку" после возврата турбин

"Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — сказал он. 

Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь охарактеризовала переговоры с Оттавой по вопросу турбин как "хорошие и конструктивные" и заявила, что Берлин сейчас отстаивает свою позицию "более усиленно".

Ранее вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду не затягивать решение вопроса с турбиной для "Северного потока", предложив отправить оборудование в Германию, а не в Россию.

В пятницу издание "Европейская правда" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Оттава решила снять санкции с оборудования для газопровода по просьбе ФРГ.

"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" из-за задержек немецкой Siemens с ремонтом газовых турбин. При этом российская компания планирует с 11 по 21 июля остановить поставки по этой трубе из-за планового техобслуживания. Приостановка прокачки может усугубить нехватку газа на европейском рынке, если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты.