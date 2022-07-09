Reuters: Канада уже приняла решение по турбине для "Газпрома"
Reuters сообщил, что Канада уже приняла решение отправить турбину "Газпрома" в Германию
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Канада уже приняла решение отправить турбину для трубопровода "Северный поток" в Германию, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как заявил собеседник Reuters, "решение о возврате турбины уже принято".
По данным агентства, турбину могут отправить в Германию, которая передаст ее уже непосредственно "Газпрому". Источник Reuters считает, что таким образом Канада избежит нарушения ей же самой установленного санкционного режима.
https://1prime.ru/gas/20220709/837434592.html
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