МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Канада уже приняла решение отправить турбину для трубопровода "Северный поток" в Германию, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Globe and Mail: Канада находится под давлением Украины

Как заявил собеседник Reuters, "решение о возврате турбины уже принято".

По данным агентства, турбину могут отправить в Германию, которая передаст ее уже непосредственно "Газпрому". Источник Reuters считает, что таким образом Канада избежит нарушения ей же самой установленного санкционного режима.