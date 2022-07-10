МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для "Северного потока". Шольц отреагировал на решение Канады по "Северному потоку"

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть турбину уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", — говорится в заявлении минэнерго в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады. В минэнерго считают, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины. "Во-первых, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка Северным потоком-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину", — добавили в министерстве.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской