МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Эстонская государственная компания Eesti Gaas сообщила о заключении договора на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) с норвежской компанией Equinor. Shell и CEZ будут поставлять семь миллиардов кубов СПГ в год в Нидерланды

По данным компании, партия СПГ в объеме двух тераватт-часов будет поставлена для Эстонии в октябре и ноябре через терминал в литовской Клайпеде.

Отмечается, что договор с Equinor стал одной из самых крупных сделок в истории Eesti Gaas.