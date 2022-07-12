2022-07-12T11:33:59+03:00
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2022
https://1prime.ru/gas/20220712/837458554.html
Эстонская Eesti Gaas заключила договор о поставке СПГ из Норвегии
Газ
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Эстонская государственная компания Eesti Gaas сообщила о заключении договора на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) с норвежской компанией Equinor. По данным... ПРАЙМ, 12.07.2022
энергетика, новости, газ, эстония, норвегия, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Эстонская государственная компания Eesti Gaas сообщила о заключении договора на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) с норвежской компанией Equinor.
По данным компании, партия СПГ в объеме двух тераватт-часов будет поставлена для Эстонии в октябре и ноябре через терминал в литовской Клайпеде.
Отмечается, что договор с Equinor стал одной из самых крупных сделок в истории Eesti Gaas.