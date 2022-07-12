МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Решение суда Европейского союза по "Северному потоку 2" может означать катастрофу для Украины. Так считает бывший председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк. Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2"

По его словам, решение суда Европейского Союза – "это, прежде всего, плохая новость для всех в Европе" и отличная новость для "Северного потока 2" Российский газопровод теперь "может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была".

Для Украины это решение означает катастрофу, подчеркнул бизнесмен. "Северный поток 2" будет запущен. И в тот момент, когда он будет запущен, остановится транзит через Украину. Украина столкнется с призраком замерзания насмерть зимой. Он должна будет с этим что-то сделать. А инфраструктуры для того, чтобы спасти себя, нет. Единственный путь — обратиться в Кремль за включением в российскую газовую систему, что, конечно, будет иметь политические последствия", — заключил Возняк.