ВЕНА, 12 июл — ПРАЙМ. Вена и Берлин подписали декларацию для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере газа, сообщила во вторник министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. "Скоро Евросоюз сломается": британцы высмеяли экономящих на газе немцев

Министр экономики Германии Роберт Хабек во вторник прибыл в Вену с рабочим визитом, где провёл встречу с Гевесслер. В центре обсуждения — обеспечение газоснабжения стран на фоне сокращения поставок из России.

"Мы не позволим себе разобщиться в этой сложной ситуации и укрепляем наше сотрудничество по трём направлениям: праву на передачу природного газа, использованию хранилищ природного газа и общей диверсификации наших поставок газа. Я рада, что нам удалось подписать совместную декларацию, которая подтверждает именно это", — написала Гевесслер в Twitter.

"Газпром" с 11 по 21 июля останавливает "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.