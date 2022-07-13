ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. Франция приняла радикальные меры для подготовке к предстоящей зиме с учетом возможного прекращения поставок топлива из России, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире BFMTV. В России допускают продление транзита газа через Украину после 2024 года

"Мы приняли радикальные меры, чтобы подготовиться к зиме. Мы увеличили заполненность газохранилищ природным газом и мы увеличим их запасы поставками сжиженного газа из разных стран мира", — рассказала она.

По словам министра, Франция значительно продвинулась в вопросе заполняемости своих стратегических газохранилищ, если сравнивать с ситуацией в прошлые годы.

Ранее французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что сценарий с полным прекращением поставок российского газа в Европу является "наиболее вероятным". Кроме того, власти страны заморозили до конца года потребительские цены на газ, а рост цен на электроэнергию будет ограничен 4%.