БЕРЛИН, 13 июл — ПРАЙМ. Поставки газа в Германию стабильны, от предприятий никаких жалоб не поступало, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии. Венгрия не поддержит запрет на российский газ, заявили в МИД страны

"Поставки газа стабильны, операторы сетей не сообщали о неполадках", — сообщается в ежедневном отчете ведомства.

Ведомство также напомнило, что в связи с ремонтными работами прокачка газа по "Северному потоку 1" остановлена, предварительно, до 21 июля, альтернативные маршруты, как Ямал-Европа и украинская ГТС в настоящий момент не используются, в связи с этим в хранилища поступает меньше газа. Уровень их заполненности составляет 64,6%.

Регулятор также отмечает, что ситуация на рынке газа остается напряженной и нельзя исключать ее ухудшение, но в то же время безопасность снабжения ФРГ обеспечена.