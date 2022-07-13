В Германии заявили, что поставки российского газа в страну стабильны
В Германии заявили, что поставки российского газа в страну стабильны, жалоб нет
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БЕРЛИН, 13 июл — ПРАЙМ. Поставки газа в Германию стабильны, от предприятий никаких жалоб не поступало, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.
"Поставки газа стабильны, операторы сетей не сообщали о неполадках", — сообщается в ежедневном отчете ведомства.
Ведомство также напомнило, что в связи с ремонтными работами прокачка газа по "Северному потоку 1" остановлена, предварительно, до 21 июля, альтернативные маршруты, как Ямал-Европа и украинская ГТС в настоящий момент не используются, в связи с этим в хранилища поступает меньше газа. Уровень их заполненности составляет 64,6%.
Регулятор также отмечает, что ситуация на рынке газа остается напряженной и нельзя исключать ее ухудшение, но в то же время безопасность снабжения ФРГ обеспечена.
https://1prime.ru/gas/20220713/837473307.html
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