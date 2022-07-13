БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Европе скорее всего не хватит газа в осенне-зимний период, заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

"В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон", — сказал он.

Трансляцию брифинга вел канал М1.