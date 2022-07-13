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В Венгрии ожидают, что Европе не хватит газа зимой
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Европе скорее всего не хватит газа в осенне-зимний период, заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в... ПРАЙМ, 13.07.2022
энергетика, новости, газ, венгрия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Европе скорее всего не хватит газа в осенне-зимний период, заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон", — сказал он.
Трансляцию брифинга вел канал М1.