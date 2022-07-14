МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг пока держатся на уровне расчетной цены среды, ниже 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Немцев предупредили о трехкратном росте цен на газ

Ближайшие, августовские фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию умеренным снижением, у отметки 1840 долларов (-1,4% к расчетной цене среды — 1866,4 доллара). После небольших колебаний котировки опустились примерно до 1820 долларов (-2,4%), после чего выросли до 1850 долларов (-0,9%), а затем достигли 1880 долларов (+0,7%).

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессии подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов. Однако с 12 июля вновь перешла к росту, сведя на нет предшествующее снижение.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернется в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остается открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля. Венгрия не поддержит запрет на российский газ, заявили в МИД страны

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведет к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объема мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (-14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернется к полной работе не ранее конца 2022 года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.