ВЕНА, 14 июл — ПРАЙМ. Планы нефтегазовой компанией OMV обеспечить трубопроводными мощностями для нероссийского природного газа позволит Австрии уже с октября значительно снизить зависимость от поставок из России, заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. Австрия и Германия планируют укрепить сотрудничество по газу

В четверг OMV сообщила, что обеспечила трубопроводные мощности для транспортировки газа в Австрию в объеме 40 ТВт/ч, что составляет почти половину годового спроса в стране. Пунктами передачи газа, как уточняется, стали Оберкаппель в Верхней Австрии (трубопровод из Германии) и Арнольдштайн в Каринтии (трубопровод из Италии).

"Бронирование транспортных мощностей для нероссийского природного газа — важный шаг в диверсификации наших поставок газа. Это позволит нам значительно снизить нашу зависимость от России с октября", — указывается в заявлении Гевесслер, распространённом ведомством федерального канцлера.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также приветствовал это событие.

"У нас две важные цели: с одной стороны, мы должны обеспечить газоснабжение жителей Австрии. Во-вторых, мы хотим стать менее зависимыми от поставок российского газа. Эти новые трубопроводные мощности, которые уже готовы к предстоящему отопительному сезону, являются большим шагом на пути к достижению обеих целей и обеспечению надежности поставок", — отметил Нехаммер.

В заявлении ведомства отмечается, что осуществить этот шаг в значительной мере помог разработанный правительством закон о диверсификации газа, согласно которому австрийские власти с 2022 по 2025 год ежегодно будут предоставлять 100 миллионов евро предприятиям, которые понесут больше расходов из-за импорта нероссийского природного газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.