МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании "Нафтогаз Украины" до уровня "С" с "ССС" после того, как та запросила держателей своих еврооблигаций отсрочить по ним выплаты, следует из пресс-релиза агентства. Fitch улучшило прогноз по рейтингу Бразилии

"Мы рассматриваем предложение как проблемные долговые обязательства, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение условий и проводится с целью избежать неплатежеспособности", — поясняет агентство.

Агентство уточняет, что позиция ликвидности компании очень слабая, и среди прочих факторов на нее влияет необходимость закупать на рынке дополнительные объемы природного газа для зимнего сезона. Отсрочка процентных и купонных платежей должна позволить "Нафтогазу" закупить больше газа, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону.

Во вторник компания сообщила, что просит держателей своих еврооблигаций отсрочить выплаты по ним на два года — речь идет о выпусках на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов долларов с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году.

Fitch пишет, что правительство Украины фактически поручило "Нафтогазу" закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 миллиарда кубометров, что по текущим ценам, считает агентство, обойдется примерно в 8 миллиардов долларов. Fitch предполагает, что эта сумма значительно превышает текущий баланс денежных средств компании.