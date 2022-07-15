МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не смогли согласовать общий план на случай дефицита газа, заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt аналитик Кристоф Хэрварц.
Он считает, что многие государства могут столкнуться с нехваткой топлива, если в период кризиса будут заботиться только о своем собственном энергообеспечении.
Аргументируя этот тезис, Хэрварц сослался на высказывание эксперта в области энергетики Вальтера Больца, заявившего, что разработка единой стратегии и заключение договоров будут иметь предстоящей зимой определяющее значение.
При этом Хэрварц отметил, что государствам Европы необходимо сохранить солидарность.
"Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами", — резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/gas/20220715/837493410.html
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