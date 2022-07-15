МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжает расти, сообщил "Газпром". "Газпром" с начала года сократил экспорт в дальнее зарубежье на треть

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — написала компания в своем Telegram-канале.

"Газпром" ранее отмечал, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%

Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.