БАКУ, 15 июл — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон посетят Баку и обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Источник: главы МИД Евросоюза обсудят санкции против России 18 июля

"В ходе визита будут обсуждаться вопросы относительно стратегического партнерства ЕС и Азербайджана в области энергетики с целью повышения роли Южного газового коридора в диверсификации поставок природного газа в страны Европы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поездка запланирована на 18 июля. Ожидается, что руководство ЕК встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента государственной нефтяной компании SOCAR Ровшаном Наджафом.

Сейчас газ, добываемый на шельфе Каспийского моря, поступает в Европу через Южный газовый коридор (ЮГК). В начале февраля Симсон заявила, что что Евросоюз выступает за увеличение поставок топлива из Азербайджана.

Как отметили в Еврокомиссии, ЮГК играет для Европы ключевую роль, в том числе в свете диверсификации поставок энергоресурсов и снижения зависимости от российского газа.