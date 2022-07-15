КИШИНЕВ, 15 июл — ПРАЙМ. Парламент Молдавии в ходе пятничного заседания одобрил в финальном чтении соглашение о получении кредита от Европейского банка реконструкции и развития на 300 миллионов евро для пополнения резервов газа, сообщила спикер законодательного органа Игорь Гросу. Додон: Молдавия могла бы подписать контракт с "Газпромом" по выгодной цене

"Проект ратификации Кредитного соглашения между Молдавией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) одобрен во втором чтении", — заявил Гросу.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявлял о высоких рисках приостановки поставок газа в страну и необходимости пополнения резервов, в том числе поиска альтернативных источников поставок.

Кредит будет предоставлен двумя траншами по 100 и 200 миллионов евро соответственно. Деньги будут использованы для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок.

В министерстве инфраструктуры, которое разработало законопроект, полагают, что ратификация кредитного соглашения снизит риски возможных ограничений или прекращений поставок природного газа в контексте политической ситуации и эволюции энергетических рынков в регионе.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.