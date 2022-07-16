МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Японские компании Mitsui и Mitsubishi, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", должны сохранить свое участие после решения России сделать оператором российское общество с ограниченной ответственностью, сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на заявление главы Минпромторга Японии Коити Хагиуды по итогам встречи с премьером-министром страны Фумио Кисидой. Япония будет побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Хагиуда заявил, что "японские компании уже имеют долю (в проекте "Сахалин-2" — прим. ред.), поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее".

При этом издание сообщает, что правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.

На поставки из России приходится около 8,8% всего японского импорта СПГ, и почти весь сжиженный газ поступает в Страну восходящего солнца через проект "Сахалин-2".