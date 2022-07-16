Японские компании намерены сохранить свои доли в проекте "Сахалин-2"
В Минпромторге Японии заявили, что Mitsui и Mitsubishi сохранят свои доли в "Сахалине-2"
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Японские компании Mitsui и Mitsubishi, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", должны сохранить свое участие после решения России сделать оператором российское общество с ограниченной ответственностью, сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на заявление главы Минпромторга Японии Коити Хагиуды по итогам встречи с премьером-министром страны Фумио Кисидой.
Хагиуда заявил, что "японские компании уже имеют долю (в проекте "Сахалин-2" — прим. ред.), поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее".
При этом издание сообщает, что правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
На поставки из России приходится около 8,8% всего японского импорта СПГ, и почти весь сжиженный газ поступает в Страну восходящего солнца через проект "Сахалин-2".
https://1prime.ru/gas/20220716/837508442.html
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