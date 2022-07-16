МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из России, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. Лиз Трасс придумала, как получить независимость от российского газа

"В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления", — считает собеседник агентства.

При этом возможности по увеличению поставок сжиженного природного газа альтернативных производителей — в первую очередь Катара и США — откроются для региона не ранее 2025–2026 годов — после ввода находящихся в настоящий момент на стадии строительства крупных проектов, добавил он.

"Однако за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями", — заключил аналитик Vygon.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.

Ранее эксперты отмечали, что пройти период сокращения поставок из России поможет не только экономия, но и увеличение трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также дополнительные объемы СПГ из США и Катара.