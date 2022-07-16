В США пообещали Евросоюзу "мощную дезорганизацию экономики"
Foreign Policy предсказал Европе дезорганизацию экономики из-за работ на "Северном потоке"
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Будущей зимой в Европе следует ожидать закрытия предприятий и даже мощную дезорганизацию экономики, ситуация еще может усугубиться из-за остановки "Северного потока" на плановое обслуживание, предупредила в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Кристина Лу.
Комментируя плановые работы на "Северном потоке", Лу отметила, что "это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов".
Она сетует, что в случае продолжения перебоев с поставками российского газа, "зима будет трудной. Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики".
https://1prime.ru/gas/20220716/837509190.html
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