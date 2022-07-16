МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Будущей зимой в Европе следует ожидать закрытия предприятий и даже мощную дезорганизацию экономики, ситуация еще может усугубиться из-за остановки "Северного потока" на плановое обслуживание, предупредила в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Кристина Лу. Названо условие, при котором "Северный поток" заработает на полную мощность

Комментируя плановые работы на "Северном потоке", Лу отметила, что "это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов".

Она сетует, что в случае продолжения перебоев с поставками российского газа, "зима будет трудной. Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики".